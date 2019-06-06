Genoa ve Parma Zajc’ı istiyor Fenerbahçe'nin sona eren sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Miha Zajc'ı 3 kulübün istediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin sona eren sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Miha Zajc'ı 3 kulübün istediği ortaya çıktı. Genç yıldızın menajeri Jaca Lucu, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Zajc Türkiye'den ayrılmayacak. 3 kulüpten teklif aldık. Bunlardan ikisi Genoa ve Parma. Çok iyi bir Rus kulübü de devreye girdi. Zajc İstanbul'u çok seviyor. Biz burayı bırakmak istemiyoruz" dedi.