Fırtına'ya Gaston Campi'nin transferini bitiriyor Bordo-Mavililer sezonun 2. yarısını Chaves’te geçiren ve bonservisi Estudiantes’te olan Campi’nin transferini bitiriyor. Yönetim, Tangocu’nun bonservisini alacak.

Transferde adımlarını çok dikkatli atan Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ve Yusuf Sarı'dan sonra Gaston Campi'de de imza aşamasına geldi. Bordo- Mavililer 28 yaşındaki stoperi çok uygun bir maliyetle kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



MENAJERİ ŞEHRE DAVET EDİLDİ

SEZONUN ikinci yarısını Portekiz ekibi Chaves'te kiralık geçiren Arjantinli Campi'nin bonservisi Estudiantes'te bulunuyor. Yönetimin Campi'nin menajerini Trabzon'a davet ettiği de öğrenildi.



MARCAO'NUN YERİNE ALINDI

1.93 boyundaki Campi, devre arası G.Saray'a giden Marcao'nun yerine Chaves'e kiralandı. Campi hava topu hakimiyetiyle biliniyor.