Bugünkü
Takvim

Fırtına'ya Gaston Campi'nin transferini bitiriyor

Bordo-Mavililer sezonun 2. yarısını Chaves’te geçiren ve bonservisi Estudiantes’te olan Campi’nin transferini bitiriyor. Yönetim, Tangocu’nun bonservisini alacak.

Fırtına'ya tangocu stoper
Transferde adımlarını çok dikkatli atan Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ve Yusuf Sarı'dan sonra Gaston Campi'de de imza aşamasına geldi. Bordo- Mavililer 28 yaşındaki stoperi çok uygun bir maliyetle kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

MENAJERİ ŞEHRE DAVET EDİLDİ
SEZONUN ikinci yarısını Portekiz ekibi Chaves'te kiralık geçiren Arjantinli Campi'nin bonservisi Estudiantes'te bulunuyor. Yönetimin Campi'nin menajerini Trabzon'a davet ettiği de öğrenildi.

MARCAO'NUN YERİNE ALINDI
1.93 boyundaki Campi, devre arası G.Saray'a giden Marcao'nun yerine Chaves'e kiralandı. Campi hava topu hakimiyetiyle biliniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFırtına'ya Gaston Campi'nin transferini bitiriyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri