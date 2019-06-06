Fenerbahçe yeni sezon öncesi forvet arayışlarına hız verdi. Sarı-Lacivertliler, Midtjylland forması giyen 25 yaşındaki golcü Paul Onuachu'yu transfer etmek için harekete geçti. Sarı- Lacivertli Yönetim, FFP nedeniyle oyuncuyu kiralık olarak istiyor.



2.01 METRE BOYUNDA

Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Onuachu, Midtjylland formasıyla geride kalan sezonda 40 maça çıktı ve 22 gol kaydetti. 2 kez Nijerya Milli Takım forması giyen 25 yaşındaki oyuncu 1 kez gol sevinci yaşadı. Onuachu, 2.01 metre boyuyla stoperlere zor anlar yaşatıyor.