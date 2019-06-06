F. Bahçe Beko Tofaş’la 3’üncü kez karşılaşıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi 3. maçında Fenerbahçe bugün TOFAŞ'ın konuğu olacak. Bursa'da oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Fenerbahçe 2-0 önde bulunuyor. Kanarya bugün kazanırsa adını finale yazdıracak.
SULTANLAR BULGARİSTAN'I SET VERMEDEN DEVİRDİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde 3. haftanın 2. maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Milli Takım Tayland'ın başkenti Bangkok'taki karşılaşmada setleri 25-14, 25-9 ve 25-23 kazandı. Bu sonucun ardından Uluslar Ligi'ndeki 8. maçında 7. galibiyetine ulaşan milliler puanını da 21'e yükseltti. Takımımız bugün Tayland ile oynayacak.
FIFA BAŞKANLIĞINA INFANTİNO SEÇİLDİ
FIFA Başkanlığı'na Gianni Infantino yeniden seçildi. Fransa'nın başkenti Paris'te FIFA'ya üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 69. Olağan Kongre'de başkanlık seçimi yapıldı. Dünya futbolunun çatı kuruluşunda seçime tek aday olarak giren 49 yaşındaki Gianni Infantino 2023 yılına kadar görevini sürdürecek.
GALATASARAY'I ELEYEN EFES FİNALE YÜKSELDİ
TAHINCIOĞLU Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Galatasaray Doğa Sigorta'yı deplasmanda 78-72 yenerek seride 3-0 öne geçen Anadolu Efes, adını finale yazdırmayı başardı. Lacivert-Beyazlı takım, final serisinde Fenerbahçe Beko-TOFAŞ eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
ALANYA EROL BULUT'LA PRENSİPTE ANLAŞTI
ALANYASPOR'DA Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Akdeniz ekibinin Erol Bulut ile prensip anlaşmasına vardığı ve 1-2 gün içinde konunun resmiyete döküleceği açıklandı. Erol Bulut'un imzası için birkaç ufak detayın kaldığı öğrenildi.
M.CİTY, AVRUPA'NIN EN DEĞERLİ KULÜBÜ
KPMG Football Benchhmark, Avrupa'nın elit kulüplerini değerlendirdi. İngiltere Premier Ligi'ni son 2 yılda zirvede tamamlayan M.City 1 milyar 182 milyon Euro ile ilk sırada. Onu 1 milyar 111 milyon Euro ile Barcelona, 1 milyar 38 milyon Euro ile 3. sırada.
SULTANLAR BULGARİSTAN'I SET VERMEDEN DEVİRDİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde 3. haftanın 2. maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Milli Takım Tayland'ın başkenti Bangkok'taki karşılaşmada setleri 25-14, 25-9 ve 25-23 kazandı. Bu sonucun ardından Uluslar Ligi'ndeki 8. maçında 7. galibiyetine ulaşan milliler puanını da 21'e yükseltti. Takımımız bugün Tayland ile oynayacak.
FIFA BAŞKANLIĞINA INFANTİNO SEÇİLDİ
FIFA Başkanlığı'na Gianni Infantino yeniden seçildi. Fransa'nın başkenti Paris'te FIFA'ya üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 69. Olağan Kongre'de başkanlık seçimi yapıldı. Dünya futbolunun çatı kuruluşunda seçime tek aday olarak giren 49 yaşındaki Gianni Infantino 2023 yılına kadar görevini sürdürecek.
GALATASARAY'I ELEYEN EFES FİNALE YÜKSELDİ
TAHINCIOĞLU Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Galatasaray Doğa Sigorta'yı deplasmanda 78-72 yenerek seride 3-0 öne geçen Anadolu Efes, adını finale yazdırmayı başardı. Lacivert-Beyazlı takım, final serisinde Fenerbahçe Beko-TOFAŞ eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
ALANYA EROL BULUT'LA PRENSİPTE ANLAŞTI
ALANYASPOR'DA Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Akdeniz ekibinin Erol Bulut ile prensip anlaşmasına vardığı ve 1-2 gün içinde konunun resmiyete döküleceği açıklandı. Erol Bulut'un imzası için birkaç ufak detayın kaldığı öğrenildi.
M.CİTY, AVRUPA'NIN EN DEĞERLİ KULÜBÜ
KPMG Football Benchhmark, Avrupa'nın elit kulüplerini değerlendirdi. İngiltere Premier Ligi'ni son 2 yılda zirvede tamamlayan M.City 1 milyar 182 milyon Euro ile ilk sırada. Onu 1 milyar 111 milyon Euro ile Barcelona, 1 milyar 38 milyon Euro ile 3. sırada.
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