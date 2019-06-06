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65 milyon liralık Fejsa!

Yönetim 31 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme yapacak ve 2.5 milyon Euro maaş ödeyecek. Benfica ile de 3.5 milyon Euro’ya anlaşan F.Bahçe’nin kasasından 11 milyon Euro (Yaklaşık 65 milyon lira) çıkacak.

65 milyon liralık Fejsa!
Benfica formasını giyen Ljubomir Fejsa, Fenerbahçe'nin ilk yabancı transferi olmaya hazırlanıyor... Sarı-Lacivertliler'in büyük oranda bitirdiği Sırp ön liberonun maliyeti de belli oldu. Alınan bilgelere göre yönetim, 31 yaşındaki Fejsa ile 3 yıllık sözleşme yapacak ve 2.5 milyon Euro maaş ödeyecek. Benfica ile de 3.5 milyon Euro'ya anlaşan Fenerbahçe'nin kasasından 11 milyon Euro (Yaklaşık 65 milyon lira) çıkacak.

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