65 milyon liralık Fejsa!

Benfica formasını giyen Ljubomir Fejsa, Fenerbahçe'nin ilk yabancı transferi olmaya hazırlanıyor... Sarı-Lacivertliler'in büyük oranda bitirdiği Sırp ön liberonun maliyeti de belli oldu. Alınan bilgelere göre yönetim, 31 yaşındaki Fejsa ile 3 yıllık sözleşme yapacak ve 2.5 milyon Euro maaş ödeyecek. Benfica ile de 3.5 milyon Euro'ya anlaşan Fenerbahçe'nin kasasından 11 milyon Euro (Yaklaşık 65 milyon lira) çıkacak.
- Spor
- 06.06.2019
- Gazete
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