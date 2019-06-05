Uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Max Kruse konusunda can sıkıcı gelişmeler yaşanıyor... Almanya'nın önemli yayın organlarından Bild'in haberine göre Kruse transferiyle ilgili kesin kararını en erken Temmuz başında verecek. Alman forveti ayrıca Liverpool ve Bayern Münih gibi dev takımların da istediği belirtiliyor.