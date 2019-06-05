Transfer sezonu daha resmen açılmadan savaşlar başladı!.. Beşiktaş yönetimi, Galatasaray'ın anlaşma sağladığı iddia edilen Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı'ya talip oldu.
MASAYA OTURDULAR
Rotasyonu genişletecek futbolcular için çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlılar'ın her iki futbolcu için de resmi teklif yaptığı öğrenildi. Beşiktaş, Fransız kulübü Toulouse ile sözleşmesi sona eren Jimmy Durmaz'ın menajeriyle görüşürken, Taylan'ın kulübü Erzurum'la da masaya oturdu.
GALATASARAY NE YAPACAK?
Yapılan bu hamle ortalığı bir anda karıştırdı... Şimdi Galatasaray yönetiminin tutumu merakla bekleniyor.
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