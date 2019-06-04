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Başkanı Ağaoğlu'ndan yeni formalarla bayram mesajı

yeni formalı fotoğrafıyla bayram kutlama mesajı yayımladı. Ağaoğlu, “Sahada tüm benliğini ortaya koyan bir takıma sahibiz. Avrupa maçlarının heyecanını taşıyoruz” dedi.

Avrupa heyecanını taşıyoruz

Trabzonspor Başkanı , yeni formalı fotoğraflarıyla Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayımladı. Ağaoğlu, "Sahada tüm benliğini ortaya koyan bir takıma sahibiz. Bunun haklı gururunu hep beraber yaşıyoruz. Öte yandan yeni sezonun ve önümüzdeki Avrupa maçlarının heyecanını taşıyoruz" dedi. Yeni sezon formalarını yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı içinde olduklarını söyleyen Ağaoğlu, "Ben, ailem ve dostlarımla bayramlaşırken yeni sezon formamı giymiş olacağım. Camiamızın da bayramı Bordo Mavi'ye boyayacağına, bayramlıklarının yeni sezon formaları olacağına inanıyorum" diye konuştu.

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