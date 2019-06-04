Beşiktaş Yönetimi'nin 1 yıllık kontratı daha bulunan Quaresma ile yola devam etme kararı olduğu öğrenildi. Başkan Yardımcısı Serdal Adalı'nın Portekizli oyuncunun kalmasında önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı. Ancak Quaresma iyi bir teklif alırsa gönderilecek. Yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın Quaresma konusunda son kararı yönetime bıraktığı öne sürüldü. Quaresma'nın Avcı ile bir görüşme yapacağı belirlendi.