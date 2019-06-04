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Quaresma 1 sezon daha 'da

’ta Portekizli yıldız 'nın iyi bir teklif almaması durumunda yeni sezonda takımda kalacağı öğrenildi. Yeni teknik direktör 'nın Quaresma konusunda son kararı yönetime bıraktığı öne sürüldü.

Quaresma kalıyor

Beşiktaş Yönetimi'nin 1 yıllık kontratı daha bulunan Quaresma ile yola devam etme kararı olduğu öğrenildi. Başkan Yardımcısı Serdal Adalı'nın Portekizli oyuncunun kalmasında önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı. Ancak Quaresma iyi bir teklif alırsa gönderilecek. Yeni teknik direktör 'nın Quaresma konusunda son kararı yönetime bıraktığı öne sürüldü. Quaresma'nın Avcı ile bir görüşme yapacağı belirlendi.

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