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ile anlaştı

, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için 'dan ayrılan teknik direktör ile her konuda anlaşma sağladı.

Başakşehir'de Okan Buruk dönemi
Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile her konuda anlaşma sağladı. Başakşehir ve teknik direktör Okan Buruk, 10 Haziran tarihinde basının karşısına çıkarak imzaları atacak. Genç teknik adam, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da başarılı performans sergilemişti.

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