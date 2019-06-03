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Başkanı le ilgili konuştu

Trabzon ruhuna uygun oyuncular edeceklerini söyleyen Ağaoğlu, “Ortaya koyduğumuz bir kimlik var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Sade, öz ama yerinde transfer yapacağız” dedi.

Nokta atışı yapacağız

Trabzonspor önümüzdeki sezonun planlaması için düğmeye basarken, Başkan Ahmet Ağaoğlu le ilgili önemli açıklamalar yaptı. Birçok futbolcuyla temasta olduklarını söyleyen Ağaoğlu, "Önceliğimiz takımın kimliğine ve ruhuna uygun oyuncu bulmak olacak. Sade, öz ama yerinde transferler olacak. Belirlediğimiz isimlerle temastayız." dedi.

İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ...
TRANSFER edecekleri oyuncuların takımın yapısına uygun olması gerektiğini de söyleyen Ağaoğlu, "Transferde ince eleyip sık dokuyoruz. Ortaya koyduğumuz bir kimlik var. Önceliğimizi bonservisi elinde olan isimler" diye konuştu.

GENÇLER TAKIMDA KALACAK
Başkanı , Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü önümüzdeki sezon da takımda tutmayı planlıyor.

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