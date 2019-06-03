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Oğuzhan'a talip oldu

’ta geçtiğimiz sezon çok az şans bulan yıldız futbolcuya İtalyan kulüplerinden talip oldu. Beşiktaş Yönetimi'nin Oğuzhan için yapılacak iyi bir teklife olumlu cevap vermesi bekleniyor.

Oğuzhan'a İtalyan kancası

'ta geçen sezon düşük bir performans sergileyen ve ilk 11'in yüzünü unutan Oğuzhan Özyakup'a İtalyan ekiplerinden Roma'nın talip olduğu öğrenildi. Romalı yöneticilerin Oğuzhan için bir süreden beri araştırma yaptıkları ve bu oyuncuyu transfer etmek için harekete geçecekleri öne sürüldü. Beşiktaş Yönetimi'nin Oğuzhan için yapılacak iyi bir teklife olumlu cevap vermesi bekleniyor.

EN KÖTÜ SEZONU OLDU
Beşiktaş'ta en kötü sezonunu yaşayan ve 'in ilk 11'inde yer bulamayan gözden düştü. Yönetim taliplerini masaya yatıracak.

YÖNETİM TEKLİFLERE AÇIK
Beşiktaş ​Yönetimi'nin Oğuzhan Özyakup için yapılacak tekliflere sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

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