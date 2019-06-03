Beşiktaş'ta geçen sezon düşük bir performans sergileyen ve ilk 11'in yüzünü unutan Oğuzhan Özyakup'a İtalyan ekiplerinden Roma'nın talip olduğu öğrenildi. Romalı yöneticilerin Oğuzhan için bir süreden beri araştırma yaptıkları ve bu oyuncuyu transfer etmek için harekete geçecekleri öne sürüldü. Beşiktaş Yönetimi'nin Oğuzhan için yapılacak iyi bir teklife olumlu cevap vermesi bekleniyor.

EN KÖTÜ SEZONU OLDU

Beşiktaş'ta en kötü sezonunu yaşayan ve Şenol Güneş'in ilk 11'inde yer bulamayan Oğuzhan Özyakup gözden düştü. Yönetim taliplerini masaya yatıracak.

YÖNETİM TEKLİFLERE AÇIK

Beşiktaş ​Yönetimi'nin Oğuzhan Özyakup için yapılacak tekliflere sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.