Galatasaray önümüzdeki sezon kadrosunda yer vermeyi düşünmediği Ndiaye'nin yerine yeni ismi belirlemiş durumda! Fatih Terim'in görüntülerini izleyip beğendiği Sırp merkez orta saha oyuncusu Marko Grujic için bonservisini elinde bulunduran Liverpool'a kiralama teklifi yapılacağı bildirildi. Bu teklifte satın alma opsiyonunun da bulunmasının söz konusu olduğu gelen haberler arasında. Bundesliga'da Hertha Berlin formasıyla 22 maça çıkan Grujic bu maçlarda 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

HAVADAN DA ETKİLİ...

Sırbistan Milli Takımı'nın ilk 11 oyuncusu olan 23 yaşındaki Marko Grujic 1.91'lik boyuyla da hava toplarında da etkili bir isim. Grujic'in transfermarkt'taki bonservis bedeli 18 milyon Eiro olarak gösteriliyor.​

Marko ​Grujic 2016 yılından bu yana Sırbistan Milli Takımı'nda yer alıyor. 8 kez milli formayı giydi.