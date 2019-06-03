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kolları sıvadı! 'tan harekatı

, ’nın istediği için harekete geçti. Beşiktaş Başkanı , ’la görüşerek transferi bitirecek

Mahmut için görüşme

için harekete geçti... Yeni teknik direktör 'nın takımında görmek istediği Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu için Başkan kolları sıvadı. Orman'ın Başakşehir Kulübü Başkanı ile görüşerek bu transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Avcı'nın başakşehir'den sadece Mahmut'un ismini Orman'a söylediği gelen bilgiler arasında.

AVCI ÇOK İSTİYOR
10 yıldan beri aralıksız Başakşehir formasını giyen 30 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a kolay uyum sağlayacağını düşünen Avcı'nın bu transferi çok istediği ortaya çıktı. Fikret Orman'ın bu transferi bayrama kadar bitirmeye çalışacağı öne sürüldü.​
Başakşehir'de istikrarlı performansıyla dikkat çeken Mahmut 10 yıldır bu takımda.

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