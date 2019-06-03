Beşiktaş Mahmut Tekdemir için harekete geçti... Yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımında görmek istediği Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu için Başkan Fikret Orman kolları sıvadı. Orman'ın Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek bu transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Avcı'nın başakşehir'den sadece Mahmut'un ismini Orman'a söylediği gelen bilgiler arasında.

AVCI ÇOK İSTİYOR

10 yıldan beri aralıksız Başakşehir formasını giyen 30 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a kolay uyum sağlayacağını düşünen Avcı'nın bu transferi çok istediği ortaya çıktı. Fikret Orman'ın bu transferi bayrama kadar bitirmeye çalışacağı öne sürüldü.​

Başakşehir'de istikrarlı performansıyla dikkat çeken Mahmut 10 yıldır bu takımda.