Fulham'da yedek kulübesinin gediklisi olan Fabri, Beşiktaş'a geri dönmek için Siyah-Beyazlı yönetimin vereceği kararı bekliyor. Beşiktaş'ı ve İstanbul'u çok özlediğini her fırsatta dile getiren İspanyol kalecinin yakın çevresine, "Fulham'da mutsuz oldum. Beşiktaş'ta yeniden oynamak istiyorum" dediği öğrenildi
- Spor
- 03.06.2019
- Gazete
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