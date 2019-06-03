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'a geri dönmek istiyor

'ta bir şampiyonluk yaşayan yönetimin vereceği cevabı bekliyor. Beşiktaş'ı ve İstanbul'u çok özlediğini her fırsatta dile getiren İspanyol kaleci Beşiktaş'a geri dönmek istiyor.

Fabri haber bekliyor
Fulham'da yedek kulübesinin gediklisi olan Fabri, Beşiktaş'a geri dönmek için Siyah-Beyazlı yönetimin vereceği kararı bekliyor. 'ı ve İstanbul'u çok özlediğini her fırsatta dile getiren İspanyol kalecinin yakın çevresine, "Fulham'da mutsuz oldum. Beşiktaş'ta yeniden oynamak istiyorum" dediği öğrenildi

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