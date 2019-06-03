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: ’ya karşı daha üretken olmalıyız

Asıl sınavlarının ve İzlanda maçları ile başladığını söyleyen Güneş “Özbekistan maçındaki oyun Fransa’ya yetmez. Daha üretken olmalıyız” diye konuştu.

Fransa’ya karşı daha üretken olmalıyız

A 'ın teknik direktörü , Özbekistan maçı sonrası, "Kazandık ama bu oyun karşısında yetmez. Fransa karşısında çok daha fazla üretken olmalıyız. Hücumda top kaptırmamamız gerekiyor. Dünya birincisi olmuş bir ülke ile oynayacağız" dedi. Asıl sınavlarının Fransa ve İzlanda maçları ile başladığını söyleyen Güneş, "Zor bir sürece gireceğiz. Moral olarak iyi durumdayız ama fizik olarak da daha hazır hale gelmeliyiz. Fransa maçında taraftarlarımıza da büyük bir iş düşecek" ifadelerini kullandı.


Özbekistan'ın hocası Cuper'e maç öncesi milli forma hediye edildi.

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