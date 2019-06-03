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'i satış listesine koydu

basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz devi 'in 'i finali sonrasında satış listesine koyduğu iddia edildi...

Mesut satış listesinde!
İngiltere'de flaş bir iddia ortaya atıldı. 'in 'i finali sonrasında satış listesine koyduğu iddia edildi. Arsenal'de Henrikh Mikhitaryan'ın da gözden çıkartıldığı ifade ediliyor.

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