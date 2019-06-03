İngiltere basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz devi Arsenal'in Mesut Özil'i UEFA finali sonrasında satış listesine koyduğu iddia edildi... İngiltere'de flaş bir iddia ortaya atıldı. Arsenal'in Mesut Özil'i UEFA finali sonrasında satış listesine koyduğu iddia edildi. Arsenal'de Henrikh Mikhitaryan'ın da gözden çıkartıldığı ifade ediliyor.
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