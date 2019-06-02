Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde oynayacağı Fransa ve İzlanda maçları öncesinde özel karşılaşmada Özbekistan'ı ağırlıyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
Alanya Başakşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek...
TÜRKİYE: Sinan Bolat, Zeki, Merih Demiral, Çağlar, Emre Taşdemir, Dorukhan, Oğuzhan, Efecan, İrfan Can, Yunus Mallı, Enes Ünal
ÖZBEKİSTAN: Eldorbek, Davron, Yegor, Ismailov, Farrux, Odiljon, Fozil, Odil, Quvandiq, Jaloliddin, Eldor
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