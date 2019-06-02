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  • Son Güncelleme: 02.06.2019 19:47

- maçında Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu!

A , UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde oynayacağı ve İzlanda maçları öncesinde özel karşılaşmada 'ı ağırlıyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu!

A , UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde oynayacağı ve İzlanda maçları öncesinde özel karşılaşmada 'ı ağırlıyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Alanya Başakşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek...

TÜRKİYE: Sinan Bolat, Zeki, Merih Demiral, Çağlar, Emre Taşdemir, Dorukhan, Oğuzhan, Efecan, İrfan Can, Yunus Mallı, Enes Ünal

ÖZBEKİSTAN: Eldorbek, Davron, Yegor, Ismailov, Farrux, Odiljon, Fozil, Odil, Quvandiq, Jaloliddin, Eldor

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