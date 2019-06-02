Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile oynayacağı dev karşılaşma öncesi son hazırlık maçında Özbekistan ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Alanya Başakşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetiyor.
TÜRKİYE: Sinan Bolat, Zeki, Merih Demiral, Çağlar, Emre Taşdemir, Dorukhan, Oğuzhan, Efecan, İrfan Can, Yunus Mallı, Enes Ünal
ÖZBEKİSTAN: Eldorbek, Davron, Yegor, Ismailov, Farrux, Odiljon, Fozil, Odil, Quvandiq, Jaloliddin, Eldor
Türkiye - Özbekistan | CANLI ANLATIM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.