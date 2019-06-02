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  • 02.06.2019 19:34
  • Son Güncelleme: 02.06.2019 21:02

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A , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda ile oynayacağı dev karşılaşma öncesi son hazırlık maçında ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Türkiye - Özbekistan | CANLI

A , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda ile oynayacağı dev karşılaşma öncesi son hazırlık maçında ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Alanya Başakşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetiyor.

TÜRKİYE: Sinan Bolat, Zeki, Merih Demiral, Çağlar, Emre Taşdemir, Dorukhan, Oğuzhan, Efecan, İrfan Can, Yunus Mallı, Enes Ünal

ÖZBEKİSTAN: Eldorbek, Davron, Yegor, Ismailov, Farrux, Odiljon, Fozil, Odil, Quvandiq, Jaloliddin, Eldor

Türkiye - Özbekistan | CANLI ANLATIM

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