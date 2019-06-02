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’de seçim gerçekleşti! un yeni patronu

Kullanılan 183 oyun 179’unu alan ’nun yeni başkanı oldu. Yönetim kurulunda 14 asil üye yer aldı. Başkanı Özdemir, "Hedeflerimiz dünya sıralamasında ilk 10 ve sorunsuz mali yapıdır . de yeni bir milli ruh yaratacağız" dedi.

Futbolun yeni patronu Nihat Özdemir
Türkiye Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı Nihat Özdemir oldu. Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için 183 delege, toplam 7 sandıkta oy kullandı. Genel kurula tek aday olarak giren , oyların 179'unu alarak başkanlığa seçildi.

HEDEF İLK 10 SIRADA OLMAK
Seçimde 4 oy ise geçersiz sayıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, hedeflerinin Türk futbolunu daha yukarılara taşımak, dünya sıralamasında ilk onda yer almasını sağlamak olduğunu söyledi.



MALİ YAPI SORUNSUZ OLMALI
Özdemir şöyle devam etti: Ben futbolun Nihat abisi olarak güçlü tesisleşme, sorunsuz mali yapı, istikrarlı başarı, hoşgörülü futbol iklimini sağlamak için göreve talip oldum.

ADALET ARARKEN ADİL OLMALI
Futbol hepimizin milli değeridir. Bunun yollu da saygıdan ve sevgiden geçer. Adalet ararken adil olmaktan geçer. Öncelikle Türk futbol ailesini sağduyuya çağırıyorum. le birlikte yeni bir ruh oluşturmamız gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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