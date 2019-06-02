Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı Nihat Özdemir oldu. Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için 183 delege, toplam 7 sandıkta oy kullandı. Genel kurula tek aday olarak giren Nihat Özdemir, oyların 179'unu alarak başkanlığa seçildi.
HEDEF İLK 10 SIRADA OLMAK
Seçimde 4 oy ise geçersiz sayıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, hedeflerinin Türk futbolunu daha yukarılara taşımak, dünya sıralamasında ilk onda yer almasını sağlamak olduğunu söyledi.
MALİ YAPI SORUNSUZ OLMALI
Özdemir şöyle devam etti: Ben futbolun Nihat abisi olarak güçlü tesisleşme, sorunsuz mali yapı, istikrarlı başarı, hoşgörülü futbol iklimini sağlamak için göreve talip oldum.
ADALET ARARKEN ADİL OLMALI
Futbol hepimizin milli değeridir. Bunun yollu da saygıdan ve sevgiden geçer. Adalet ararken adil olmaktan geçer. Öncelikle Türk futbol ailesini sağduyuya çağırıyorum. Yeni dönemle birlikte yeni bir ruh oluşturmamız gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
HEDEF İLK 10 SIRADA OLMAK
Seçimde 4 oy ise geçersiz sayıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, hedeflerinin Türk futbolunu daha yukarılara taşımak, dünya sıralamasında ilk onda yer almasını sağlamak olduğunu söyledi.
MALİ YAPI SORUNSUZ OLMALI
Özdemir şöyle devam etti: Ben futbolun Nihat abisi olarak güçlü tesisleşme, sorunsuz mali yapı, istikrarlı başarı, hoşgörülü futbol iklimini sağlamak için göreve talip oldum.
ADALET ARARKEN ADİL OLMALI
Futbol hepimizin milli değeridir. Bunun yollu da saygıdan ve sevgiden geçer. Adalet ararken adil olmaktan geçer. Öncelikle Türk futbol ailesini sağduyuya çağırıyorum. Yeni dönemle birlikte yeni bir ruh oluşturmamız gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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