Kruse haber verecek!

Fenerbahçe'nin büyük önem vererek ilgilendiği ve teklif sunduğu Max Kruse'den cevap bekleniyor. Tatilde olan Kruse'nin, 10 Haziran pazartesi günü cevap vermesi bekleniyor. Alman oyuncu Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin Kruse'ye olan teklifi yıllık 2.5 milyon Euro ve 2+1 sözleşme şeklindeydi. Yıldız futbolcunun tüm teklifleri değerlendireceği ve Fenerbahçe'ye olumlu yanıt vermesinin son derece yüksek ihtimal olduğu da gelen haberler arasında.
- Spor
- 02.06.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.