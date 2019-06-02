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Kruse haber verecek!

’nin teklifte bulunduğu ’a kadar kesin kararını verecek.

Kruse haber verecek!
Fenerbahçe'nin büyük önem vererek ilgilendiği ve teklif sunduğu Max Kruse'den cevap bekleniyor. Tatilde olan Kruse'nin, pazartesi günü cevap vermesi bekleniyor. Alman oyuncu Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin Kruse'ye olan teklifi yıllık 2.5 milyon Euro ve 2+1 sözleşme şeklindeydi. Yıldız futbolcunun tüm teklifleri değerlendireceği ve 'ye olumlu yanıt vermesinin son derece yüksek ihtimal olduğu da gelen haberler arasında.

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