Göztepe yeniden Demba Ba’yı istiyor

Süper Lig ekibi Göztepe güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Başakşehir'le 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan eski golcüsü Demba Ba ile temaslarını sıklaştıran ve Senegalli yıldızı geri döndürmek için önemli mesafe kat eden yönetimin Atınç Nukan'ı da istediği öğrenildi
- Spor
- 02.06.2019
- Gazete
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