Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi rakiplerinin büyük ölçüde belli olmasının ardından transfer çalışmalarına hız verildi. Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda transfer hedefleriyle görüşmelere başladı. Son dakika Galatasaray transferleri arasında birbirinden önemli isimler bulunuyor. 3 Haziran Pazartesi günü Galatasaray haberlerini sizler için derledik. Galatasaray transferleri, Galatasaray transferi, Galatasaray haberleri oku gibi aramaların yanıtları haberimizde. Banega Galatasaray'a mı transfer oluyor? Galatasaray orta saha transferi için Arjantinli yıldız Ever Banega'yı gündemine aldı. Sevilla'nın bonservis teklifi istediği Banega için Galatasaray 7 milyon avro önerdi.