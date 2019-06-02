Emre Belözoğlu: 1 yıl daha oynayabilirim

A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu, milli takım kampında yaptığı açıklamada "Milli maçlar sonrasında ya futbolu bırakırım ya da 1 yıl daha oynarım. Buna karar vereceğim" dedi. Emre'nin milli Fransa ve zİlanda maçları sonrası Fenerbahçe'ye imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.
- Spor
- 02.06.2019
- Gazete
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