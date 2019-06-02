A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Özbekistan ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



ÇALIŞMAYA DEVAM...

Hazırlık maçlarının önemine değinen Güneş, "Önümüzde Fransa ve İzlanda maçlarımız var. Şu anda oynadıklarımız hazırlık maçı. Burada hem hazırlık maçlarında oyuncuların dunumunu görmek, hem de zihinsel yorgunluğu gidermek istiyoruz" dedi. Hazırlıkların yoğun bir tempoda sürdüğünü söyleyen Güneş, "Bizim hobimiz çalışmak, fobimiz de boşta kalmak. Çalışmaya devam. Hepinizin destek, eleştiri ve katkılarını bekliyoruz" ifadesini kullandı. TFF'deki değişimle ilgili bir soruya da cevap veren Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı: Başta Nihat Özdemir olmak üzere yeni yönetimin katkılarına da teşekkür ediyorum." dedi.







CENK TOSUN 2 AY FORMA GİYEMEYECEK

A Milli Takım'ın Yunanistan ile oynadığı özel maçta sakatlanan Cenk Tosun'un dış yan bağlarında kopma tespit edildi. Deneyimli futbolcunun en az iki ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Bu haber şok etkisi yarattı.