3 yıl için 30 milyon TL

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını internet sitesinden duyurdu. Deneyimli teknik adamın 3 yıl için Siyah-Beyazlı ekipten toplamda 30 milyon TL garanti ücret alacağı öğrenildi. Avcı'nın sözleşmesinde ayrıca başarı primleri de yer alıyor. Beşiktaş'taki görevine hızlı başlayan Avcı'nın kısa süre içinde yönetime transfer için rapor sunacağ belirtildi.
- Spor
- 02.06.2019
- Gazete
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