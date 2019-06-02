3 yıl için 30 milyon TL Beşiktaş, Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Deneyimli teknik adama 3 sene için 30 milyon TL ödenecek.

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını internet sitesinden duyurdu. Deneyimli teknik adamın 3 yıl için Siyah-Beyazlı ekipten toplamda 30 milyon TL garanti ücret alacağı öğrenildi. Avcı'nın sözleşmesinde ayrıca başarı primleri de yer alıyor. Beşiktaş'taki görevine hızlı başlayan Avcı'nın kısa süre içinde yönetime transfer için rapor sunacağ belirtildi. TÜM MANŞETLER