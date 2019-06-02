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  • Son Güncelleme: 02.06.2019 15:29

2 Haziran transfer haberleri - en son durum! O yıldız geliyor

’da Şampiyonlar Ligi rakiplerinin büyük ölçüde belli olmasının ardından transfer çalışmalarına hız verildi. Galatasaray yönetimi, teknik direktör ’in istekleri doğrultusunda transfer hedefleriyle görüşmelere başladı. Galatasaray transferleri arasında birbirinden önemli isimler bulunuyor. 2 Haziran Pazar günü Galatasaray haberlerini sizler için derledik. Galatasaray transferleri, Galatasaray transferi, Galatasaray haberleri oku gibi aramaların yanıtları haberimizde. Banega Galatasaray’a mı transfer oluyor? Galatasaray orta saha transferi için Arjantinli yıldız Ever Banega’yı gündemine aldı. Sevilla’nın bonservis teklifi istediği Banega için Galatasaray 7 milyon avro önerdi.

2 Haziran Galatasaray son dakika transfer haberleri - Galatasaray transfer haberleri en son durum! O yıldız geliyor. Galatasaray'ın transfer listesindeki yeni isimler ortaya çıktı. 2 Haziran 2019 Pazar günü Galatasaray transfer haberleri dikkat çekti. Galatasaray için yazılan transfer haberlerinden öne çıkanları derledik. Galatasaray transferleri, Galatasaray haberleri oku, Galatasaray haberleri gibi aramaların yanıtları burada. Adı transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Vedat Muriqi konuştu. Muriqi: "Ersun Hoca bana, 'Kosova'da Fenerbahçeli çoktur. Sen de mi Fenerbahçelisin?' diye sordu. Ben de dedemin Fenerbahçeli olduğunu söyledim. Bu benim onlara sempati duyduğum anlamına gelmez. Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum.'' açıklamasında bulundu.

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