Fenerbahçe transfer haberlerinde neler var FB son dakika transfer gündeminde hangi isimler var? Fenerbahçe transfer haberleri son dakika gelişmeleri neler? Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye dönecek mi? Fenerbahçe'ye dönüşü hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "Milli Takım'dan sonra karar vereceğim, 1 sene daha oynama isteğim var, bakacağız. Olursa olacak, olmazsa futbolu bırakacağım." dedi. Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın transferi için Atletico Madrid ile anlaştı. Sarı lacivertli yönetim, genç futbolcuyu 14 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e sattı.