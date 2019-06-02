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  • 02.06.2019 14:59
  • Son Güncelleme: 02.06.2019 14:59

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Fenerbahçe’de kötü geçen sezonun ardından Ali Koç yönetimi kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ersun Yanal birçok transfer isterken, 2 Haziran 2019 Pazar günü Fenerbahçe yönetimi belirlenen oyuncular ile transfer görüşmelerine başladı. Son dakika ni sizler için derledik. Son dakika Fenerbahçe transferleri, Fenerbahçe haberleri oku şeklindeki aramaların yanıtları burada. Cristian Zapata Fenerbahçe’ye transfer olacak mı? Kolombiyalı stoper Cristian Zapata’yı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, transfer araştırmasından müjdeli haberler aldı. 32 yaşındaki Kolombiyalı stoperin sakatlığını tamamen atlattığı ve fizik kondisyon yeterliliğinin üst düzeyde olduğu öğrenildi.

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