Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Nijeryalı futbolcu John Ogu her fırsatta Bordo-Mavili formayı giymeyi çok istediğini dile getiriyordu. Sosyal medyadan zaman zaman yaptığı yayınlarda Trabzonspor taraftarlarının çağrılarına, "Ben de bekliyorum" diyerek yanıt veren Ogu mesajını yineledi. Antrenman yaparken Bordo-Mavili formayı giyen Ogu'nun görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

32 MAÇTA 3 GOLÜ VAR

Vatandaşı Anthony Nwakaeme gibi Hapoel Beer Sheva'da forma giyen ve sözleşmesi sona eren John Ogu, orta sahanın merkezinde ve ön liberoda görev yapıyor. 31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon İsrail ekibiyle 32 maça çıktı ve 3 gol atarken 2 asist yaptı.

Yunus Emre SEL