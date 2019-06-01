Fenerbahçe, Finansal Fair Play kriterleri ile ilgili olarak UEFA'dan gelecek karara gözünü dikti. Ancak Fenerbahçe kararını dün açıklamayan UEFA'nın kararını ileri bir tarihte açıklayacağı öğrenilirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün İstanbul'da olduğu ve gerçekleştirilecek görüşmede Fenerbahçeli yöneticiler ile birlikte tüm kampanyaları anlatan bir sunumla savunmasını yapacağı öğrenildi.

UEFA İNCELEYİP ÇAĞIRACAK...

Dün itibariyle Fenerbahçe'ye ait tüm finansal raporların UEFA'ya gönderildiği ifade edildi. UEFA bu raporları inceledikten sonra Fenerbahçeli yetkilileri çağıracak. İşte asıl savunma orada yapılacak. Fenerbahçe için UEFA'dan men beklenmiyor. Ancak Fenerbahçe muhtemel para cezası ve UEFA kısıtlamalarını kaldınrmaya çalışıyor.