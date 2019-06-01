Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma sağladıklarını resmen açıkladı. Orman, "Avcı ile para hiç konuşmadık. Sözleşme detayları bugün KAP'a bildirilecek" dedi.

ARDA GÜNDEMDE YOK...

Transfer hakkında da konuşan avcı, "önceliğimiz hocamızın ekibini kurması. Arda Turan gündemimizde yok. kadromuzun üstüne gerekli takviyeleri hocamızın isteği doğrultusunda yaparız" diye konuştu.