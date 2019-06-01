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’yı resmen açıkladı

Başkanı , ile 3 yıllık anlamşa sağladıklarını ve sözleşme detaylarının bugün içerisinde KAP’a bildirileceğini açıkladı.

Orman Avcı’yı resmen açıkladı

Başkanı , teknik direktör ile 3 yıllık anlaşma sağladıklarını resmen açıkladı. Orman, "Avcı ile para hiç konuşmadık. Sözleşme detayları bugün KAP'a bildirilecek" dedi.

ARDA GÜNDEMDE YOK...
Transfer hakkında da konuşan avcı, "önceliğimiz hocamızın ekibini kurması. Arda Turan gündemimizde yok. kadromuzun üstüne gerekli takviyeleri hocamızın isteği doğrultusunda yaparız" diye konuştu.

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