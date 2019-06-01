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'le 43.5 milyon euro artıda

, ’li 4 sezonda e 50.4 milyon Euro harcadı. Satışlardan ise tam 93.9 milyon Euro’yu kasasına koydu... 43,5 milyon Euro kar elde etti.

Güneş yönetiminde futbolcu satışından kâra geçildi

Beşiktaş Başkanı , teknik direktör ile geçirdiği 4 sezonun ardından bilançosunu kar ederek kapattı. Bu süreçte en yüksek bonservisi Matej Mitrovic için ödeyen Beşiktaş, Hırvat futbolcuyu kadrosuna katarken 4,2 milyon Euro harcadı. En yüksek gelir ise 22,5 milyon Euro'ya Everton'a giden Cenk Tosun'dan elde edildi. , Şenol Güneş ile geçirdiği 4 sezonda transferlere 50,46 milyon Euro harcarken, satışlardan 93,96 milyon Euro kazandı ve tam 43,5 milyon Euro kar elde etti. Bazı taraftarlar ise artıya geçilmiş olmasına rağmen yıldızların satışına tepkiliydi.

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