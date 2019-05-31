Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü beklendiği gibi İsmail Kartal oldu. Okan Buruk'un bir gün önce ayrılığı duyurmasının ardından Karadeniz ekibi İsmail Kartal ile her konuda anlaştı. Kulüp başkanı Hasan Kartal'ın, bir süredir kulüp profesyonellerinden bile gizli yürüttüğü görüşmelerde İsmail Kartal'ı ikna ettiği ifade edildi.