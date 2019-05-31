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, ayrılığının hemen ardından yeni teknik direktörüyle anlaştı. Karadeniz ekibi teknik direktör 'la yol arkadaşlığına başladı.

Buruk gitti Kartal geldi

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü beklendiği gibi İsmail Kartal oldu. Okan Buruk'un bir gün önce ayrılığı duyurmasının ardından Karadeniz ekibi ile her konuda anlaştı. Kulüp başkanı Hasan Kartal'ın, bir süredir kulüp profesyonellerinden bile gizli yürüttüğü görüşmelerde İsmail Kartal'ı ikna ettiği ifade edildi.

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