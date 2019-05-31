Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi münasebetiyle Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde;

Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Rabbimizin bin aydan daha hayırlı olduğunu müjdelediği Kadir Gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.