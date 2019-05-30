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  • Son Güncelleme: 30.05.2019 20:26

'ın Yunanistan ilk 11'i belli oldu

A mız, hazırlık maçında 'da Yunanistan'ı ağırlayacak. A Milli Futbol Takımı ilk 11'i belli oldu...

Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu!

A mız, hazırlık maçında 'da Yunanistan'ı ağırlayacak. A Milli Futbol Takımı ilk 11'i belli oldu...

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Çağlar, Kaan Ayhan, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Cenk Tosun
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

YUNANİSTAN: Vlahodimos, Stafylidis, Siovas, Koutris, Valerianos, Goncalves, Masouras, Pelkas, Samaris, Kourbelis, Fortounis.(Muhtemel)
TEKNİK DİREKTÖR: Angelos Anastasiadis

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