A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Antalya'da Yunanistan'ı ağırlayacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı ilk 11'i belli oldu...
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan, Çağlar, Kaan Ayhan, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Cenk Tosun
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
YUNANİSTAN: Vlahodimos, Stafylidis, Siovas, Koutris, Valerianos, Goncalves, Masouras, Pelkas, Samaris, Kourbelis, Fortounis.(Muhtemel)
TEKNİK DİREKTÖR: Angelos Anastasiadis
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