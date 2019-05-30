Roma formasını giyen Edin Dzeko'nun önceki gün Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiği iddiaları büyük heyecan yaratmıştı... Ancak dün İtalya'dan gelen haberler Sarı-Lacivertliler'i üzecek cinsten. Corriera dello Sport, Boşnak yıldızın Inter ile her konuda anlaştığını öne sürdü. Haberde, Inter'in Roma'ya 15 milyon Euro önerdiği de belirtildi.