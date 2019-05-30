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'dan kötü haber: Dzeko Inter yolcusu

F.Bahçe’nin görüştüğü Boşnak golcünün Inter ile her konuda anlaşmaya vardığı öne sürülüyor

Dzeko Inter yolcusu

Roma formasını giyen Edin Dzeko'nun önceki gün Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiği iddiaları büyük heyecan yaratmıştı... Ancak dün 'dan gelen haberler Sarı-Lacivertliler'i üzecek cinsten. Corriera dello Sport, Boşnak yıldızın Inter ile her konuda anlaştığını öne sürdü. Haberde, Inter'in Roma'ya 15 milyon Euro önerdiği de belirtildi.

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