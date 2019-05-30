G.Saray transfer çalışmalarına hız verdi... Öncelikli hedef ise Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Henry Onyekuru'yu 1 yıl daha kiralamak...

ÖNÜMÜZDEKİ AY ÇOK KRİTİK

Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar, Haziran aynının ilk haftasında İngiltere'ye giderek Everton kulübü ile görüşecek... Hanedar'ın bu görüşmede Everton yetkililerini ikna etmesi bekleniyor.

CİMBOM GARANTİ VERECEK

Cimbom'da kalmak isteyen ve bunu menajerine de ileten Nijeryalı yıldız kanat oyuncusu Onyekuru'yu, Sarı-Kırmızılılar İngiliz kulübüne 'Oynatma' garantisi de vererek kiralamaya çalışacak.

TRANSFER STRATEJİSİ DEĞİŞECEK

İNGİLİZ kulübü ikna edilirse Henry Onyekuru önümüzdeki sezon da Galatasaray'da forma giyecek. Aksi takdirde transfer stratejisi silbaştan değişecek. Terim, tüm planlarını Onyekuru üzerine yapıyor.

ONYEKURU G.SARAY'DA KALMAYA SICAK BAKIYOR!

Galatasaray formasıyla geride kalan sezonda etkili bir performans sergileyen Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru, 44 maçta 16 gol attı ve 6 asist yaptı.