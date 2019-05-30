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'de zirvesi! Koç, Comolli ve Yanal buluşuyor

F.Bahçe Başkanı , Comollı ve Yanal bugün buluşuyor. F.Bahçe’deki 3’lü zirvede stratejisi masaya yatırılıcak...

Fener'de transfer zirvesi

Fenerbahçe'de öncesinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Bugün Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Ali Koç bir araya gelecek.

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Bu buluşmada in masaya yatırılması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu Ersun Yanal'ın takımda kalacak ve istediği isimlerle ilgili bir raporu 'a sunacağı öğrenildi. Başkan Koç ve Comolli'nin yapacağı görüşmeler sonrasında transferin startı verilecek. Yanal, transferlerin kısa

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