Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Bugün Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Ali Koç bir araya gelecek.

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Bu buluşmada transferin masaya yatırılması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu Ersun Yanal'ın takımda kalacak ve istediği isimlerle ilgili bir raporu Ali Koç'a sunacağı öğrenildi. Başkan Koç ve Comolli'nin yapacağı görüşmeler sonrasında transferin startı verilecek. Yanal, transferlerin kısa