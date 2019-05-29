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Avrupa Ligi finalinde - kapışıyor

Arsenal - Chelsea kupa için kapışıyor
UEFA Avrupa Ligi'nin bu yılki finalinde iki İngiliz ekibi Arsenal ve Chelsea kozlarını paylaşacak. Arsenal ile Chelsea arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan Rocchi yönetecek.

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