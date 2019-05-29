TFF'nİn haziran ayında yapılacak Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkan adayı olan Nihat Özdemir, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yabancı sınırının 6+2+2 olarak düzenlenebileceğini söyleyen Özdemir, "Türk oyuncular gerekli sayıda yer bulamıyorlar." diye konuştu

ALİ KOÇ'A CEVAP VERDİ

Özdemir "Kulüpler Birliği ile oturup konuşucağız. Bunun katılımlarla bir süreç içinde gittikçe azaltılması gerektiğine inanıyoruz. Sadece mesela 8 olacak, ya da 6 diyeceğiz, 6+2+2 yapacağız mesela." dedi. Küme düşmenin kalkmayacağını belirten Özdemir, Ali Koç'un "Lig kurgulanmış" sözüne katılmadığını "İyi oynarsanız şampiyon olursunuz" ifadesini kullandı.