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başkan adayı Nizhat Özdemir'den 'yabancı sayısı' açıklaması

başkan adayı TRT’ye yaptığı açıklamada, “Yabnacı sayısı azalmalı. Türk oyuncular yeterli sayıda yer bulamıyor. Yabancı sınırı 6++22 olabilir” dedi.

Yabancıya ince ayar!

TFF'nİn haziran ayında yapılacak Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkan adayı olan Nihat Özdemir, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yabancı sınırının 6+2+2 olarak düzenlenebileceğini söyleyen Özdemir, "Türk oyuncular gerekli sayıda yer bulamıyorlar." diye konuştu

ALİ KOÇ'A CEVAP VERDİ
Özdemir "Kulüpler Birliği ile oturup konuşucağız. Bunun katılımlarla bir süreç içinde gittikçe azaltılması gerektiğine inanıyoruz. Sadece mesela 8 olacak, ya da 6 diyeceğiz, 6+2+2 yapacağız mesela." dedi. Küme düşmenin kalkmayacağını belirten Özdemir, Ali Koç'un "Lig kurgulanmış" sözüne katılmadığını "İyi oynarsanız şampiyon olursunuz" ifadesini kullandı.

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