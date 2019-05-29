A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendisini eski yönetimin göreve getirdiğini belirterek, "Milli takım olağanüstü bir yer. Bir prensip anlaşması var ama vazgeçilebilir. Yarın ne olacağını kimse bilemez" dedi. Güneş, Türk futbolunun gelişmesi için akademiler kurulması gerektiğini söyleyerek, "Dünü mutlu yapan, yarını da umutlu yapan bugündür. Bu ülkenin hem mutlu hem de umutlu olmaya ihtiyacı var" şeklinde konuştu. Güneş, 30 Mayıs Perşembe günü Antalya'da Yunanistan ile yapacakları hazırlık maçında 5-6 yeni oyuncu oynatabileceğini belirterek, "Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz, Yunanistan maçında olmaz, kaleci değişik olabilir. 5-6 yeni oyuncu oynatabilirim. Sağ bekte Nazım Sangare oynar, sol bekte Umut oynar. Emre Taşdemir'in bir gerginliği var, onun durumuna bakacağım. Emre Taşdemir olmazsa Umut Meraş'ı oynatabilirim" ifadesini kullandı.​

SANGARE: GÜNEŞ'İ ANLIYORUM

Nazım ​Sangare, A Milli Takım'ın basın toplantısında Şenol Güneş'in kendisinin daha Türk olup olmadığını bilmemesiyle ilgili soruya esprili yanıt verdi. Sangare, "Şenol Güneş'i anlıyorum. Bende Türk tipi yok" dedi.