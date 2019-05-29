Rus kulübü Krasnodar ile sözleşmesi biten Charles Kabore'nin menajeri Selyuk'tan transfer açıklamasını geldi... Selyuk, "Beşiktaş ve Fenerbahçe seçeneklerimiz arasında. Türkiye'ye gelmeyi düşünebiliriz. Ancak başka teklifler de var. Charles ile oturup kararımızı vereceğiz" ifadesini kullandı.