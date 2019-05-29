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nde en çok kazanan takım oldu

Ligi ilk sırada bitiren G.Saray 212,6 milyon lirayla nde en çok kazanan takım oldu.

Yayın gelirlerinde de şampiyon

Ligi şampiyon olarak tamamlayan nde de en fazla kasasına para koyan kulüp oldu. 174 milyon lirayla ikinci, ise 153,8 milyon lira ile üçüncü oldu. Lige giriş parası olarak 38.5 milyon lira alan Sarı- Kırmızılı kulüp 20 galibiyet, 9 beraberliğin sonucunda toplam 68,6 milyon liralık performans priminin sahibi oldu. Sezonu zirvede bitirdiği için 36,2 milyon lira elde eden G.Saray şampiyonluk sayısına göre primden de 69,3 milyon lira kazandı.

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