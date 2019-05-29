Ligi şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray yayın gelirlerinde de en fazla kasasına para koyan kulüp oldu. Beşiktaş 174 milyon lirayla ikinci, Fenerbahçe ise 153,8 milyon lira ile üçüncü oldu. Lige giriş parası olarak 38.5 milyon lira alan Sarı- Kırmızılı kulüp 20 galibiyet, 9 beraberliğin sonucunda toplam 68,6 milyon liralık performans priminin sahibi oldu. Sezonu zirvede bitirdiği için 36,2 milyon lira elde eden G.Saray şampiyonluk sayısına göre primden de 69,3 milyon lira kazandı.