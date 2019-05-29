ŞENOL Güneş'in vedasının ardından yeni teknik direktörünü henüz belirlemeyen Beşiktaş buna rağmen transfer çalışmalarına başladı... Fransız basını, Siyah- Beyazlılar'ın eski gözağırısı Choupo Moting için yeniden harekete geçtiğini yazdı. Kamerunlu hücum oyuncusu bu sezon PSG formasıyla ligde 22 maçta 3 golle oynadı.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

MOTING'in sürekli yedek kulübesinde oturduğu için takımdan ayrılmak istediğini yazan Fransız basını, "Beşiktaş daha önce de istediği Moting'i yeniden gündemine aldı. Görüşmeler yakında başlayacak" dedi.

ALMAN VE FRANSIZLAR İSTİYOR

PSG ile sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan 30 yaşındaki Kamerunlu yıldızın Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakabileceği belirtiliyor. Moting'le Fransız ve Alman kulüpleri de yakından ilgileniyor.

MİLLİ FORMAYLA 14 GOL ATTI

DAHA önce Stoke City, Schalke ve Hamburg formalarını da giyen Moting hücumun her bölgesinde oynayabiliyor. Yıldız futbolcu Kamerun formasıyla 49 maça çıkıp 14 kez ağları sarsmayı başardı.