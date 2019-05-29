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'dan balon keyfi! logolu balona bindi

Kapadokya bölgesinde logosunun olduğu balona bindi. Burada keyifli anlar yaşandı

Kapadokya’da balon keyfi

Başkanı Fikret Orman, Kapadokya'da Beşiktaş ile Dorak Tur arasındaki anlaşma gereği kubbesi takımın logosuyla kaplı olarak 25 Nisan'dan beri uçuş gerçekleştiren sıcak hava balonuyla peribacalarını kuş bakışı izledi. Sabahın erken saatlerinde Göreme beldesindeki balon kalkış alanına gelen Orman kızı Nazlı ile birlikte hazırlıkları izledi. Kızı rahatsızlanınca tek başına balona binen Orman kendisine sorulan teknik direktör sorularını cevapsız bıraktı.

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