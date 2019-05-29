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Comolli, sözleşmesi biten Skrtel’in menajeri ile bu bir araya gelecek ve son teklifini sunacak.

Skrtel ile kritik randevu
Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi hala çözüme kavuşmadı. Başta Parma olmak üzere bir çok kulüpten teklif alan Slovak stoper ile bu son kez bir araya gelinecek. Damien Comolli, Skrtel'in menajerine Fenerbahçe kulübünün son teklifini iletecek. Anlaşma sağlanırsa Skrtel 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Skrtel ile fiyat konusunda bir anlaşmazlık yaşanmadığı ancak sözleşmenin süresinde ihtilaf olduğu daha önceden yazılıp çizilmişti. Skrtel, Fenerbahçe'den en az 2 yıllık sözleşme talep etmişti.

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