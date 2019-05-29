Sözleşmesi biten Martin Skrtel konusunda kesin kararını vermeyen Fenerbahçe'de stoper arayışları sürüyor... Sarı- Lacivertliler'in Premier Lig'den düşen Huddersfield'ta oynayan Mathias Zanka ile ilgilendiği iddia edildi. 29 yaşındaki Danimarkalı yıldızın 1 yıl daha sözleşmesi var.
- Spor
- 29.05.2019
- Gazete
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