Sözleşmesi biten Martin Skrtel konusunda kesin kararını vermeyen Fenerbahçe'de stoper arayışları sürüyor... Sarı- Lacivertliler'in Premier Lig'den düşen Huddersfield'ta oynayan Mathias Zanka ile ilgilendiği iddia edildi. 29 yaşındaki Danimarkalı yıldızın 1 yıl daha sözleşmesi var.