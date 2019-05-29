Bugünkü
Takvim

'nın peşinde

, Huddersfield formasını giyen Danimarkalı stoperle yakından ilgileniyor.

Defansa son aday Zanka
Sözleşmesi biten Martin Skrtel konusunda kesin kararını vermeyen Fenerbahçe'de stoper arayışları sürüyor... Sarı- Lacivertliler'in Premier Lig'den düşen Huddersfield'ta oynayan Mathias Zanka ile ilgilendiği iddia edildi. 29 yaşındaki Danimarkalı yıldızın 1 yıl daha sözleşmesi var.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe Zanka'nın peşinde
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri