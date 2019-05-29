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Soucek için harekete geçti

yönetimi, ’ın da ısrarla istediği Soucek için ile yeni bir görüşme yapacak...

Soucek'e 5 milyon euro

Teknik direktör 'ın hem Mehmet Topal hem de Jailson'la ilgili olumsuz raporunun ardından ön libero transferini de gündemine alan 'de ilk hedef Tomas Soucek... Sarı-Lacivertli yönetimin scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Çek yıldız için 'la ilk görüşmeyi yaptığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Çek kulübüne 5 milyon Euro teklif etti. Ancak Slavia Prag'ın 24 yaşındaki Soucek için 8 milyon Euro istediği ifade edildi. Sarı-Lacivertliler, 2021'e kadar sözleşmesi olan Soucek konusunda Çek kulübüyle yeni bir görüşme daha yapacak.

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