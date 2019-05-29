Bugünkü
Takvim

sinyal verdi! ’da bırakmak istiyorum

Galatasaray’da bırakmak istiyorum
Aslan'ın eski yıldızlarından , basınına bir röportaj verdi. 'ı çok sevdiğini ifade eden Melo, "Palmeiras en çok bana sahip çıkan kulüp. Ancak futbolu sonlandırmam için bir takım seçmem gerekirse Galatasaray'da oynamak isterim. Orada bir idoldüm" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFelipe Melo sinyal verdi! Galatasaray’da bırakmak istiyorum
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri