Aslan'ın eski yıldızlarından Felipe Melo, Brezilya basınına bir röportaj verdi. Galatasaray'ı çok sevdiğini ifade eden Melo, "Palmeiras en çok bana sahip çıkan kulüp. Ancak futbolu sonlandırmam için bir takım seçmem gerekirse Galatasaray'da oynamak isterim. Orada bir idoldüm" diye konuştu.
- Spor
- 29.05.2019
- Gazete
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