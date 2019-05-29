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  • 29.05.2019 22:01
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 22:14

- maçı canlı anlatım | finali

'nde kupa sahibini buluyor. İki dev İngiliz kulübünün karşılaşacağı maçta ve karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye kısa bir süre kala sevindirici haber geldi ve finalin şifresiz yayınlanacağı açıklandı. takımları Chelsea ve Arsenal'in karşılaşacağı maçta, kupa, iki İngiliz takımından birinin olacak. İki İngiliz devinin karşı karşıya geleceği maçın CANLI anlatımı takvim.com.tr'de...

CANLI | Chelsea-Arsenal

2018-19 finali, bu yıl 'ın Bakü kentinde oynanıyor. - , 2015 yılında hizmete giren, EURO 2020'de 3 maça ev sahipliği de yapacak olan Bakü Olimpik Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Futbolseverler, bu akşam Türkiye Saati ile 22.00'da başlayacak Chelsea Arsenal maçını beIN Sports kanalından CANLI yayınla izleyebilecek.



DEV MAÇIN İLK 11'LERİ
CHELSEA: Kepa; Azpilicueta, Christensen, , Emerson; Jorginho, Kanté, Kovacic; Pedro, Giroud, Hazard.

ARSENAL: Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Mesut Özil; Lacazette, Aubameyang.

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