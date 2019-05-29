Avrupa Ligi 2018-19 finali, bu yıl Azerbaycan'ın Bakü kentinde oynanıyor. Chelsea - Arsenal, 2015 yılında hizmete giren, EURO 2020'de 3 maça ev sahipliği de yapacak olan Bakü Olimpik Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Futbolseverler, bu akşam Türkiye Saati ile 22.00'da başlayacak Chelsea Arsenal maçını beIN Sports kanalından CANLI yayınla izleyebilecek.





DEV MAÇIN İLK 11'LERİ

CHELSEA: Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Jorginho, Kanté, Kovacic; Pedro, Giroud, Hazard.

ARSENAL: Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Mesut Özil; Lacazette, Aubameyang.